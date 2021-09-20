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Погода в Москве: Дожди в Москве будут идти до конца недели

ТАССиещё 2
26 минут назад

Дожди в Москве вновь усилятся в ночь на вторник. Однако уже днем они приобретут спокойный характер и будут продолжаться до конца недели, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Москвичам предсказали неделю дождей
Фото: ТАССТАСС

"В ночь на вторник местами сильный дождь прогнозируется, а потом будут умеренные дожди. У нас сейчас циклон по югу идет на восток, а потом еще с запада подойдет циклоническая система", - рассказала она.

По словам Макаровой, небольшие дожди будут идти в Москве до конца недели.

"Это вполне соответствует характеру осени. Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит и атмосфера избавляется от этой воды", - отметила метеоролог.

Климатолог дал прогноз на предстоящую зиму

Погода,Новости Москвы,Марина Макарова,ИТАР-ТАСС,
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