Москву предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

Треть месячной нормы осадков возможно выпадет сегодня, 20 сентября в Москве. Такого ливня не отмечалось свыше 73-х лет, сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Фото: Рамблер Рамблер

Как ожидают метеорологи, в понедельник в российской столице выпадет 16-21 мм осадков. Сопоставимые, но более слабые дожди в 13 мм выпадали в 1952 и 1959 годах. В Подмосковье наибольший объем осадков ожидается в Можайске — 21 мм, Серпухове — 20 мм, Наро-Фоминске и Ступино — по 18 мм.

Кроме этого в понедельник прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в Москве в ночное время составит +3...+5 градусов, днем повысится до +5...+7.

«То есть среднесуточные температуры будут составлять около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перекинет нас в климатическое будущее на месяц вперед», — рассказал Тишковец.

Специалист также добавил, что по причине сильного ветра и дождя проявится «балтийский синдром»: люди будут ощущать, что на улице холоднее, чем в действительности.