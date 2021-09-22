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Синоптики рассказали о погоде в Москве

Газета.Ruиещё 7
15 минут назад

Облачная и дождливая погода прогнозируется в столичном регионе в среду, 22 сентября, передает "Москва 24".

Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации синоптиков, днем Москва и область останутся под влиянием малоподвижного заполняющегося циклона.

"Максимальная температура в Москве – +7...+9 градусов, по области – +6...+11 градусов", – утверждается в материале.

Кроме того, в столице будет дуть северо-восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 747 миллиметра ртутного столба.

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