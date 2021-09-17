Вильфанд пообещал москвичам по-октябрьски холодные выходные

«Холодная погода, которая превалирует в течение большинства дней этой недели, продолжится и выходные. Температурный фон, уже начиная со среды, больше соответствует началу октября. Связано это с тем, что воздушные массы в центре европейской России, в Москву , в Подмосковье перемещаются с северо-востока. Есть такое понятие «обратный холод», когда холодные воздушные массы с Карского моря, с Новой Земли перемещаются через Урал, в Поволжье, на юг, а затем этот холод возвращается уже с восточными ветрами в центр, в Москву, в частности», - объяснил он.

«Позитивное заключается в том, что все-таки на Московский регион оказывает существенное влияние высокое давление, при высоком давлении условий для осадков не существует, поэтому практически осадков нет. Но на 3-4 градуса температурный фон ниже климатических значений, ниже нормы. В субботу преимущественно без осадков, солнышко будет, но холодно. Ближайшая ночь в Москве – от нуля до двух градусов, по области – заморозки, до минус трех. Дневные температуры максимальные – 11-13, а по области – от 8-9 до 13. В воскресенье температура еще станет ниже, поскольку усилится поток холодных воздушных масс. Максимальное значение – 5-10 всего, но очень сильных осадков не ожидается, хоть погода и будет облачной, осадки начнутся ближе к вечеру», - рассказал собеседник НСН.

Синоптик отметил, что холодная погода ожидает жителей столицы и в начале следующей рабочей недели, которая принесет с собой и более заметные осадки. «А вот уже в понедельник более заметные дожди, более облачная погода, а температура не повысится. Вот такая холодная погода ожидает нас и выходные, и в начале следующей недели. Все расчеты, которые сейчас проведены, показывают, что до конца рабочих дней следующей недели существенного тепла не ожидается. Есть расчеты, вероятность этого велика, что, начиная со среды, четверга, температура будет повышаться. В основном дневные температуры будут в диапазоне от 10 до 14 градусов, это все-таки не бабье лето», - добавил он. Метеозависимым людям необходимо воздержаться от излишней физической нагрузки и психо-эмоциональных всплесков в период роста атмосферного давления. Такой совет ранее дал в комментарии НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.