Жителей Центральной части России предупредили о заморозках

В нескольких регионах Центрального федерального округа ожидаются ночные заморозки, сообщает ТАСС со ссылкой на местные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Так, в Воронежской области в ночь на пятницу, 17 сентября, и утром ожидаются заморозки до -2°C, при этом дневная температура будет на уровне +15-20°C.

В ближайшие две ночи заморозки также ожидаются в Калужской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской областях. В Ярославской области с 16 по 19 сентября прогнозируется до -3°C в ночное время суток.

В дневные часы практически на всей территории ЦФО до конца недели будет +10-15°C, дожди пройдут преимущественно 17 и 18 сентября.