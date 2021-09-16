В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Жителей Центральной части России предупредили о заморозках

Газета.Ruиещё 1
41 минуту назад

В нескольких регионах Центрального федерального округа ожидаются ночные заморозки, сообщает ТАСС со ссылкой на местные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей Центральной части России предупредили о заморозках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в Воронежской области в ночь на пятницу, 17 сентября, и утром ожидаются заморозки до -2°C, при этом дневная температура будет на уровне +15-20°C.

В ближайшие две ночи заморозки также ожидаются в Калужской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской областях. В Ярославской области с 16 по 19 сентября прогнозируется до -3°C в ночное время суток.

В дневные часы практически на всей территории ЦФО до конца недели будет +10-15°C, дожди пройдут преимущественно 17 и 18 сентября.

Ранее синоптики предупредили россиян о резком похолодании в европейской части страны. В связи с холодной погодой в 26 регионах России стартовал отопительный сезон.

Погода,Общество,ИТАР-ТАСС,Воронежская Область,Россия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители