Москвичам пообещали новую волну похолодания

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам новую волну похолодания с дождями. Он сообщил ТАСС , что температура в столице опустится до пяти градусов тепла в воскресенье, 19 сентября.

«В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, еще придут осадки. Это будет дождливый день. Ночные температуры будут всего лишь 1-6 градусов, а дневные максимальные — от 5 до 10 градусов», — рассказал он.

Такая же погода сохранится и в понедельник, 20 сентября, затем температура повысится, а осадки прекратятся.

«Тепла существенного, конечно, не ожидаем. Температура повысится на пару градусов, будет 7-12 градусов. Зато осадки прекратятся во вторник», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил жителей области о заморозках и похолодании в конце недели. Синоптик сообщил, что в ночь на пятницу, 17 сентября, в Московской области температура понизится от нуля до минус трех градусов, днем в выходные воздух прогреется от одного до шести градусов.