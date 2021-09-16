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Москвичам пообещали новую волну похолодания с дождями

Мослентаиещё 8
1 час назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам новую волну похолодания с дождями. Он сообщил ТАСС, что температура в столице опустится до пяти градусов тепла в воскресенье, 19 сентября.

Москвичам пообещали новую волну похолодания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, еще придут осадки. Это будет дождливый день. Ночные температуры будут всего лишь 1-6 градусов, а дневные максимальные — от 5 до 10 градусов», — рассказал он.

Такая же погода сохранится и в понедельник, 20 сентября, затем температура повысится, а осадки прекратятся.

«Тепла существенного, конечно, не ожидаем. Температура повысится на пару градусов, будет 7-12 градусов. Зато осадки прекратятся во вторник», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил жителей области о заморозках и похолодании в конце недели. Синоптик сообщил, что в ночь на пятницу, 17 сентября, в Московской области температура понизится от нуля до минус трех градусов, днем в выходные воздух прогреется от одного до шести градусов.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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