Россиян предупредили о резком похолодании

Жителей России ожидает резкое похолодание, причиной которого стал антициклон в европейской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Отклонения от климатической нормы сентября составят от двух до пяти градусов, передаёт ТАСС.

По словам Вильфанда, наиболее заметное похолодание ощутят на себе жители Средней и Нижней Волги, а также Урала.

В Приволжском федеральном округе дневные температуры везде от семи до 11 градусов. На Урале дневные температуры тоже будут от пяти до 11 градусов, — отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 16 по 18 сентября прогнозируются заморозки от минус двух до ноля градусов, местами до минус четырёх градусов. В МЧС напомнили, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, нужно воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.