Прогноз погоды: синоптик оценил вероятность прихода бабьего лета в Москву

Прогноз погоды центра «Фобос» допускает, что бабье лето придет в Москву и область после 17 -18 сентября, но будет оно очень недолгим. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал, что в сентябре в столичном регионе и соседних областях пока не было настоящего бабьего лета.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, а затем 13 сентября воздух в Подмосковье и столице прогревался до 20 градусов и выше. Это достаточно тепло, но на бабье лето не тянет, заявил Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что бабьим летом считается стабильный период тепла продолжительностью от пяти до семи суток или больше. Этот период должен быть полностью солнечным, без дождей и сильного ветра. В сентябре ничего подобного еще не было.

По словам Тишковца, еще прогнозы конца августа определили, что московское бабье лето в 2021 году начнется не раньше второй половины сентября.

«Есть надежда после 17 или 18 числа на бабье лето», - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что прогноз погоды не обещает такого «хорошего» бабьего лета, какие случались раньше, - когда и сентябрь, и часть октября были теплыми. В «Фобосе» рассчитывают, что в конце сентября снова начнется похолодание.