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Прогноз погоды: в Москве наступил последний теплый день

Елена Прошина
1 час назад

Понедельник, 13 сентября, будет последним теплым днем сентября в столичном регионе: в Москву и область на этой неделе придет настоящая осень. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

Во вторник, 14 сентября, Москву начнет атаковать полярный воздух, который остудит воздух в городе сразу на десять градусов, предупредили метеорологи. Вместе с этим ветер в столице усилится до 12-17 метров в секунду.

В «Фобосе» отметили, что по старому стилю именно 14 сентября наступал первый день осени и новый год.

В течение следующих дней, по расчетам метеорологов, погода станет комфортнее, но температуры будут с трудом достигать сентябрьской нормы. По ночам в столичном регионе ожидается от плюс двух до семи градусов, во второй половине дня - около 9 - 14 градусов тепла.

В Россию придут мозаичные грозы

На выходных, 18 и 19 сентября, Москву захватят атлантические циклоны, которые принесут дожди и закрепят дневные температуры на октябрьской отметке в плюс десять градусов.

В «Фобосе» считают, что вся оставшаяся часть сентября будет холоднее нормы примерно на два градуса.

Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее предупредил, что на неделе также похолодает в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ярославской и Новгородской областях. Метеорологи отмечали, что похолодание в Петербурге, как и в Москве, будет резким - сразу на шесть - восемь градусов.

Погода,Видео,Москва,
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