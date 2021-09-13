Понедельник, 13 сентября, будет последним теплым днем сентября в столичном регионе: в Москву и область на этой неделе придет настоящая осень. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

Во вторник, 14 сентября, Москву начнет атаковать полярный воздух, который остудит воздух в городе сразу на десять градусов, предупредили метеорологи. Вместе с этим ветер в столице усилится до 12-17 метров в секунду.

В «Фобосе» отметили, что по старому стилю именно 14 сентября наступал первый день осени и новый год.

В течение следующих дней, по расчетам метеорологов, погода станет комфортнее, но температуры будут с трудом достигать сентябрьской нормы. По ночам в столичном регионе ожидается от плюс двух до семи градусов, во второй половине дня - около 9 - 14 градусов тепла.

На выходных, 18 и 19 сентября, Москву захватят атлантические циклоны, которые принесут дожди и закрепят дневные температуры на октябрьской отметке в плюс десять градусов.

В «Фобосе» считают, что вся оставшаяся часть сентября будет холоднее нормы примерно на два градуса.