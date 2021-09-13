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Штормовое предупреждение вновь объявлено на Кубани

News.ruиещё 3
23 минуты назад

МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае. Утром в понедельник, 13 сентября, в регионе ожидаются сильный дождь с грозой и градом, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Сочи из-за смерчей объявили штормовое предупреждение
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press

Также жителей предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 20–22 м/с. Этот прогноз не распространяется на Сочи. Там продолжает действовать предупреждение о формировании смерчей на Чёрном море.

Черноморские курорты Кубани в этом году испытали на себе действие стихии. На Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск обрушилась стихия, города затопило ливнями. На электростанциях фиксировали аварии.

Ранее в Сочи очевидцы засняли момент, когда на берег пляжа вышел смерч. Видео опубликовано в соцсетях.

Погода,Происшествия,МЧС,Краснодарский Край,
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