В Сочи из-за смерчей объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае. Утром в понедельник, 13 сентября, в регионе ожидаются сильный дождь с грозой и градом, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Также жителей предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 20–22 м/с. Этот прогноз не распространяется на Сочи. Там продолжает действовать предупреждение о формировании смерчей на Чёрном море.

Черноморские курорты Кубани в этом году испытали на себе действие стихии. На Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск обрушилась стихия, города затопило ливнями. На электростанциях фиксировали аварии.