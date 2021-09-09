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Синоптики предрекли недолгое потепление в Москве

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

"Бабье лето", которое придет в Московский регион, не будет идеальным, но москвичей ждут четыре-пять дней хорошей теплой погоды. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, сообщает газета "Известия".

Синоптики предрекли недолгое потепление в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил синоптик, идеальным грядущее "бабье лето" не будет из-за ожидающихся осадков, но в регион придет значительное потепление.

"К воскресенью мы ожидаем в Москве и Подмосковье до +20 +22 градусов. И это потепление начнется с четверга. В этот день будет 17–18 градусов со знаком плюс, в пятницу примерно такая же температура", — рассказал специалист.

Он отметил, что в понедельник, 13 сентября, тепло сохранится, а со вторника, 14 сентября, регион окажется в "холодном секторе циклона над Кольским полуостровом". Несмотря на это, впереди в москвичей четыре-пять дней хорошей теплой погоды с плюсовой аномалией в 3–5 градусов.

Погода,Александр Шувалов,газета "Известия",Москва,
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