В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Прогноз погоды: юг России атаковали заморозки

Елена Прошина
20 часов назад

В Татарстане и некоторых районах Ростовской области начались заморозки - ночные температуры там опускаются до минус 0,7 градуса. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

По данным метеорологов, похолодание связано с атлантическим воздухом, который прогнал октябрьские холода из Москвы, области и соседних регионов в южные районы России.

В ночь на 8 сентября в селе Чулпаново (Татарстан) температуры опустились до минус 0,2 градуса, в воронежских Лисках также похолодало до 0,2 градуса ниже ноля, а в ростовской станице Боковская - до минус 0,7 градуса.

Синоптик пообещал москвичам «символический дождь»

В «Фобосе» отметили, что в ростовском поселке Чертково температуры остались положительными - плюс 1,5 градуса - но при этом установили рекорд холода (предыдущий, в плюс 2 градуса, был зафиксирован 8 сентября 1953 года).

Метеорологи рассчитывают, что до конца недели в южных районах потеплеет и ночные заморозки на время прекратятся.

В Москве заморозков в ближайшие дни не ожидается. Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее сообщил, что в четверг, 9 сентября, в столичном регионе начинается бабье лето. В этот день воздух в Москве прогреется до плюс 20–23 градусов, это на три-четыре градуса превышает норму. При это возможны будут несильные дожди.

По расчетам метеорологов, бабье лето задержится в Москве до понедельника, 13 сентября.
Погода,Видео,Прогноз погоды,Республика Татарстан,Ростовская Область,Россия,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители