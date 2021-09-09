В Татарстане и некоторых районах Ростовской области начались заморозки - ночные температуры там опускаются до минус 0,7 градуса. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

По данным метеорологов, похолодание связано с атлантическим воздухом, который прогнал октябрьские холода из Москвы, области и соседних регионов в южные районы России.

В ночь на 8 сентября в селе Чулпаново (Татарстан) температуры опустились до минус 0,2 градуса, в воронежских Лисках также похолодало до 0,2 градуса ниже ноля, а в ростовской станице Боковская - до минус 0,7 градуса.

В «Фобосе» отметили, что в ростовском поселке Чертково температуры остались положительными - плюс 1,5 градуса - но при этом установили рекорд холода (предыдущий, в плюс 2 градуса, был зафиксирован 8 сентября 1953 года).

Метеорологи рассчитывают, что до конца недели в южных районах потеплеет и ночные заморозки на время прекратятся.

В Москве заморозков в ближайшие дни не ожидается. Прогноз погоды Гидрометцентра РФ ранее сообщил, что в четверг, 9 сентября, в столичном регионе начинается бабье лето. В этот день воздух в Москве прогреется до плюс 20–23 градусов, это на три-четыре градуса превышает норму. При это возможны будут несильные дожди.