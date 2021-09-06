На неделе 6 - 12 сентября влажный атлантический воздух принесет Центральной России потепление, но о бабьем лете говорить пока рано. Об этом пишут «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

В Москве и области погода начнет меняться со вторника, 7 сентября, когда сквозь регион пройдет теплый атмосферный фронт. Воздух в столице и Подмосковье начнет прогреваться и к четвергу, 9 сентября, достигнет сентябрьской нормы - плюс 13 - 18 градусов. В течение первой половины недели будут возможны дожди.

В пятницу, 10 сентября, в столичный регион придет антициклон, который остановит осадки. Температуры в столице и соседних городах достигнут плюс 15 - 20 градусов.

Метеорологи «Фобоса» отмечают, что это будет похоже на начало бабьего лета, но на следующей неделе в столичном регионе активизируются холодные циклоны.

В Черноземье воздух во второй половине недели начнет прогреваться до плюс 20 - 25 градусов, а на российских курортах будет солнечно и до 24 - 29 градусов выше ноля.

В Санкт-Петербурге в начале недели будет прохладно - около 13 - 16 градусов тепла днем, но ближе к выходным потеплеет до плюс 16 - 19 градусов.

На Урале похолодание продолжит набирать обороты. В регионе будет дождливо и не теплее плюс 12 - 17 градусов.