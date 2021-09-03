В ночь на пятницу, 3 сентября, температуры в столичном регионе опускались до плюс трех градусов, а в Ленинградской области в ближайшие дни ожидаются первые заморозки. Об этом рассказал портал «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

Метеорологи отметили, что осень 2021 года оказалась необычайно пунктуальной и пришла «по расписанию». Днем 3 сентября воздух в Москве и Подмосковье не прогреется сильнее 9 - 14 градусов тепла, а в субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября, ожидается около плюс 7 - 12 градусов.

Пик полярного вторжения придется на начало следующей недели, когда по утрам будет по-октябрьски холодно - от нуля до пяти градусов выше ноля.

В «Фобосе» считают, что первые заморозки придут в некоторые районы Ленинградской области, Карелии, Новгородской, Тверской, Костромской областей, Коми, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.

Местами в Мурманской и Архангельской областях, под Вологдой, в Коми и Пермской крае будет идти снег с дождем. За пять дней на Северном Урале и в северных частях Коми выпадет до 65 миллиметров осадков и появится нестабильный снежный покров высотой в пять - десять сантиметров.