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Погода в Москве: Москвичей предупредили о ливне с грозами и ветром

Мослента
56 минут назад

Москвичей предупредили о сильном ветре с грозами и ливнем. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Москвичей предупредили о ливне с грозами и ветром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, осадки начнутся с юго-западных районов Москвы: здесь ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Также, по прогнозам метеорологов, в День знаний может выпасть до 15 процентов суточной нормы осадков.

В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость на дорогах, а также не парковать свои транспортные средства возле деревьев. Пешеходам необходимо обращать особое внимание рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Согласно данным портала «Метеоновости», в столице воздух прогреется до 19–21 градуса, в Подмосковье — до 18–23 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает москвичей в сентябре. Синоптик заявила, что температура воздуха в первый осенний месяц не будет отличаться от показателей прошлых лет.

Погода,Новости Москвы,Общество,Людмила Паршина,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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