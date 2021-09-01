Москвичей предупредили о ливне с грозами и ветром

Москвичей предупредили о сильном ветре с грозами и ливнем. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Так, осадки начнутся с юго-западных районов Москвы: здесь ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду. Также, по прогнозам метеорологов, в День знаний может выпасть до 15 процентов суточной нормы осадков.

В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость на дорогах, а также не парковать свои транспортные средства возле деревьев. Пешеходам необходимо обращать особое внимание рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Согласно данным портала «Метеоновости», в столице воздух прогреется до 19–21 градуса, в Подмосковье — до 18–23 градусов.