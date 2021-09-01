Прогноз погоды: названы сроки прихода бабьего лета

Метеорологи считают, что бабье лето в этом году придет в Москву во второй половине сентября. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

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Эксперты считают, что в первой половине месяца надеяться на продолжительной период сухости и тепла не стоит.

Начало сентября будет дождливым, но с понедельника, 6 сентября, по среду, 8 сентября, над столичным регионом и всем центром Европейской России может задержаться антициклон, который прекратит осадки.

Однако теплее при этом не станет: по ночам будут возможны минусовые температуры и первые заморозки в Подмосковье. Дневные температуры составят плюс 14 - 19 градусов (это соответствует норме).

С высокой вероятностью бабье лето наступит после 15 сентября, подчеркнули в «Фобосе». Температуры в этот период поднимутся выше нормы, а дожди будут идти, не не часто.

Прогноз погоды «Фобоса» ранее предупредил о дождливом 1 сентября в Москве.

Во второй половине дня интенсивность осадков достигнет четыре - шесть миллиметров за три часа. Всего за день в городе выпадет практически декадная норма дождя. Температура упадет до 20 градусов выше ноля.