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Прогноз погоды: названы сроки прихода бабьего лета

Елена Прошина
2 часа назад

Метеорологи считают, что бабье лето в этом году придет в Москву во второй половине сентября. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

Прогноз погоды: названы сроки прихода бабьего лета
Фото: РамблерРамблер

Эксперты считают, что в первой половине месяца надеяться на продолжительной период сухости и тепла не стоит.

Начало сентября будет дождливым, но с понедельника, 6 сентября, по среду, 8 сентября, над столичным регионом и всем центром Европейской России может задержаться антициклон, который прекратит осадки.

Однако теплее при этом не станет: по ночам будут возможны минусовые температуры и первые заморозки в Подмосковье. Дневные температуры составят плюс 14 - 19 градусов (это соответствует норме).

С высокой вероятностью бабье лето наступит после 15 сентября, подчеркнули в «Фобосе». Температуры в этот период поднимутся выше нормы, а дожди будут идти, не не часто.

Прогноз погоды «Фобоса» ранее предупредил о дождливом 1 сентября в Москве.

Во второй половине дня интенсивность осадков достигнет четыре - шесть миллиметров за три часа. Всего за день в городе выпадет практически декадная норма дождя. Температура упадет до 20 градусов выше ноля.

Во второй половине недели похолодание продолжится и к воскресенью, 5 сентября, в столичном регионе будет около плюс девяти градусов.

Погода,Москва,
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