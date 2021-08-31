Жара на Северном Кавказе и российских курортах к выходным сменится резким похолоданием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

Метеоролог центра Александр Синенков отметил, что в первый день недели температуры в курортных регионах достигали 37 градусов жары. В среду, 1 сентября, температуры там упадут на пять градусов, а в пятницу, 3 сентября, станет холодней на 12 градусов и начнутся дожди.

В середине недели в Ростове-на-Дону похолодает до плюс 25-27 градусов. К выходным на фоне кратковременных ливней температуры упадут до 18-20 градусов тепла. В Нальчике пройдут сильные дожди и грози, во второй половине недели там ожидается до 20 тепла.

В Краснодаре во вторник, 31 августа, будет 33-34 градуса жары, на следующий день - около плюс 30 градусов, а в пятницу - не теплее 20-25 градусов выше ноля.

В Сочи дожди начнутся 31 августа, но температуры несколько дней будут держаться у отметок в плюс 25-27 градусов. Перед выходными похолодает до 20 градусов тепла.

В Ставрополе температуры упадут с плюс 27-28 градусов в начале недели до 15-18 выше ноля в пятницу.

В Севастополе похолодание будет недолгим. В четверг, 2 сентября, температуры упадут до плюс 15-17 градусов, но затем воздух снова начнет прогреваться до 25 градусов тепла.

Температура воды в Сочи, Туапсе и Геленджике на этой неделе составит плюс 26 - 26,5 градуса, в южной части Крыма - плюс 25-26 градусов, в западной - 23-24 градуса.