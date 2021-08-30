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Названы сроки бархатного сезона в Крыму

News.ruиещё 1
15 часов назад

Бархатный сезон на курортах Крыма в 2021 году начнётся в первых числах сентября и продлится до октября. Об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на климатолога, доцента Агротехнологической академии КФУ Владимира Рябова.

По словам специалиста, в этом году осень в Крыму будет сухой и тёплой. Днём погода будет около 27 градусов тепла, а морская вода прогреется до 24 градусов, благодаря чему купальный сезон на полуострове продолжится до конца сентября.

Рябов также отметил, что в регионе будут небольшие кратковременные дожди, но существенных осадков не предвидится, а тёплая погода сохранится на долгий срок — почти до конца года.

Конечно, будут перепадать небольшие дожди, но не такого интенсивного характера, как они были летом, — сообщил климатолог.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали цены на бархатный сезон в Турции. По её данным, турецкие отельеры не намерены повышать цены для россиян этой осенью и постараются их удержать на уровне 2019 года.

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