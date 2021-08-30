Резкое похолодание ожидается в Москве со 2 сентября

Арктический циклон принесет в Центральную Россию промозглый ветер и холодные дожди. Столбики термометра опустятся на пять-семь градусов ниже нормы.

«Во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды», — заявил синоптик.

Ночью температура воздуха опустится до +8 +13 градусов, днем не поднимется выше +16, отметил Тишковец. Впоследствии воздух будет только остывать, ночью похолодает до 3–8 градусов тепла, днем столбик термометра зависнет на отметке ниже +12 градусов. Из-за ветра и осадков по ощущениям на улице будет гораздо холоднее, заявил синоптик РИА Новости. Резкая смена погоды принесет обрушение барометров, что значительно повлияет на метеозависимых людей.