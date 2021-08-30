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Прогноз погоды: курорты России столкнутся с «африканской» жарой

Елена Прошина
8 минут назад

Метеорологи предупредили жителей Краснодарского края и туристов о почти 40-градусной жаре на неделе 30 августа - 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз погоды Гидрометцентра.

Курорты России столкнутся с «африканской» жарой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в регион придут воздушные массы из Африки. В понедельник, 30 августа, температуры в Сочи достигнут плюс 37 градусов.

Вильфанд назвал такую температуру редкостью, отметив, что в конце августа в приморских городах обычно прохладнее.

Москвичей предупредили о скором резком изменении погоды

По данным Гидрометцентра, в конце августа - начале сентября в Краснодарском крае будет на восемь градусов жарче нормы. К выходным температуры в регионе упадут и станут ниже нормы на один - два градуса.

Прогноз погоды центра «Фобос» также предупреждал о резком перепаде температур в курортных регионах России: с плюс 32 - 37 градусов в начале недели до 20 - 25 градусов тепла в конце. В пятницу, 3 сентября, в Сочи и соседних городах будут возможны грозы.

Аномально жарко также будет в Нижегородской области, Марий Эл, Чувашии и Татарстане: к среде, 1 сентября, воздух там прогреется до плюс 25 - 30 градусов.

Московская неделя стартует с 22 - 25 градусов выше ноля, но вечером 1 сентября в столичном регионе начнутся дожди и температуры упадут до плюс 13 - 16 градусов.

Погода,Роман Вильфанд,Краснодарский Край,Россия,
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