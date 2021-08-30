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Синоптик сообщил об африканской жаре, которая придёт на Кубань

News.ruиещё 4
1 час назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что наступающая неделя будет очень жаркой для Краснодарского края. Жару принесут воздушные массы из Африки, пишет РИА Новости.

Жителям Краснодарского края пообещали африканскую жару
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look PresKomsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Pres

В Сочи в понедельник, 30 августа, будет 37 градусов.

В Краснодарский край приходят африканские воздушные массы, поэтому там в понедельник очень жаркая погода. В Сочи будет до 37 градусов. Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара — это огромная редкость, — заметил синоптик.

Температура в начале недели в регионе будет выше нормы на восемь градусов. Но к конце недели понизится и станет на 1–2 градуса ниже.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в последние дни лета морская вода на курортах Кубани прогреется до 27 градусов. Этому будет способствовать горячий воздух, который будет поступать из Средиземноморья и Южной Европы.

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