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В самом засушливом месте на Земле выпал снег

Lenta.ru
21 час назад

Чилийская пустыня Атакама, которая считается самым засушливым местом на Земле, покрылась снегом. Осадки выпали в местном шахтерском городе Эль-Сальвадор. Об этом сообщает Associated Press на своем YouTube-канале.

В самом засушливом месте на Земле выпал снег
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах, опубликованных агентством, видно, что плотный слой снега покрыл всю пустыню, а также городские улицы и объекты инфраструктуры, включая стадион. Местные жители начали играть в снежки и лепить снеговиков, а дети стали валяться в невысоких сугробах. По данным агентства, ранее горожан предупреждали о сильных ветрах.

Пользователи обсудили произошедшее в комментариях. Они назвали причиной выпадения осадков изменения климата, который «меняется по всему миру». Участники обсуждения также посчитали выпавший снег опасным знаком для всего человечества.

В июле 2021 года из-за рекордно низких температур снег выпал минимум в 13 городах южного штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Жители поспешили играть в снежки и лепить снеговиков.

Погода,Associated Press,Эль-Сальвадор,
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