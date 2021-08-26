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Прогноз погоды: Москву накроет "тепловая аномалия"

Елена Прошина
47 минут назад

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Москве и соседним регионам «тепловую аномалию» на этой неделе: температуры превысят норму на пять градусов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Вильфанда, с пятницы, 27 августа, во всем Центральном федеральном округе будет теплее нормы.

Эксперт назвал погоду грядущей пятницы приятной и рассказал, что она не изменится до конца недели.

В частности, в столичном регионе в последний рабочий день и на выходных ожидается около плюс 23-25 градусов днем, а ночью - 13-15 градусов выше ноля.

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Прогноз погоды центра «Фобос» ранее также пообещал потепление в Москве с 27 августа: по данным метеорологов, воздух в столице будет прогреваться до плюс 26 градусов.

Предшествующий этому четверг, 26 августа, окажется «сентябрьским». В столице и области в этот день будет 18 - 19 градусов, пройдут дожди (до пятницы в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков), но уже на следующий день лето вернется.

Санкт-Петербург также ожидает смена холодной аномалии: 26 августа там будет всего 15 - 16 градусов тепла (это на четыре градуса ниже нормы), но с пятницы в городе выглянет солнце, которое прогреет воздух до 18 - 20 градусов тепла.

В первой половине сентября «Фобос» ожидает в Москве температуры выше нормы. Во второй половине месяца центр спрогнозировал холодную аномалию и до 120 процентов от нормы осадков.

Погода,Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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