Гидрометцентр сдвинул сроки прихода осени в Центральную Россию

В ближайшие пять-шесть дней в Центральном федеральном округе (ЦФО) сохранится летняя погода. Температура будет близка к климатической норме, хотя привыкшим к жаре людям она может показаться по-осеннему прохладной. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам Вильфанда, сейчас в Центральной России установилась относительно прохладная погода, но она близка к климатической норме.

Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идёт совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве, — рассказал метеоролог.

Он подчеркнул, что такая ситуация актуальна для всего ЦФО.

Нормы, конечно, везде разные, но к середине недели температура во всех регионах приблизится к ним, — пояснил Вильфанд.

Метеоролог полагает, что жителей центра страны разбаловало аномально жаркое лето, поэтому нынешний нормальный летний климат им воспринимать уже сложно.