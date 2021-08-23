Гидрометцентр сдвинул сроки прихода осени в Центральную Россию

В ближайшие пять-шесть дней в Центральном федеральном округе (ЦФО) сохранится летняя погода. Температура будет близка к климатической норме, хотя привыкшим к жаре людям она может показаться по-осеннему прохладной. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, сейчас в Центральной России установилась относительно прохладная погода, но она близка к климатической норме.
Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идёт совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве, — рассказал метеоролог.
Он подчеркнул, что такая ситуация актуальна для всего ЦФО.
Нормы, конечно, везде разные, но к середине недели температура во всех регионах приблизится к ним, — пояснил Вильфанд.
Метеоролог полагает, что жителей центра страны разбаловало аномально жаркое лето, поэтому нынешний нормальный летний климат им воспринимать уже сложно.
Мы немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето. Ещё Александр Сергеевич Пушкин писал: «Наше северное лето, / Карикатура южных зим, / Мелькнёт — и нет: известно это, / Хоть мы признаться не хотим». Лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим, — подчеркнул Вильфанд.