Над Крымом нависло «погодное проклятье»

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил об «обострении черноморской депрессии»: до воскресенья, 22 августа, Крым и Кубань останутся во власти принесшего дожди «погодного проклятья». Об этом сообщают «Метеовести».

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Всего несколько дней назад в Краснодарском крае закончились мощные подтопления. Непогода ушла ненадолго: за 12 часов четверга, 19 августа, на регион вылилась половина месячной нормы дождя.

В Симферополе за полдня выпало более 60 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов, городские улицы затопило и легковушки застревали на дорогах. В «Фобосе» подчеркивают, что одним днем непогода не ограничится.

Метеорологи объяснили ненастье вторжением европейского холодного фронта. В пятницу, 20 августа, ливни продолжатся, а температуры в Причерноморье упадут до 23 - 28 градусов выше ноля.

Прогноз погоды обещает, что к 22 августа небо над Крымом и Кубанью станет ясным, а ко вторнику, 24 августа, воздух прогреется до плюс 30 градусов.

В «Фобосе» отметили, что с «погодным проклятьем», но другого рода, столкнулись Уфа, Казань и Самара, где температуры достигают 39 градусов жары.