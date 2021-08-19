Прогноз погоды: москвичей предупредили о втором дне шторма

Четверг, 19 августа, станет вторым днем шторма в Москве, более того, ненастье, по расчетам метеорологов, дойдет из столицы до Причерноморья. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

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Накануне, 18 августа, метеостанция на ВДНХ зафиксировала 19 миллиметров осадков (25 процентов от месячной нормы) за час. По итогам четверга в городе выпадет примерно четверть августовской нормы осадков, считают в «Фобосе». Самые мощные дожди пройдут утром, день ожидается относительно сухим, но вечером снова начнутся ливни.

До субботы, 21 июня, в Москве будет на несколько градусов теплее нормы - около 23 - 25 выше ноля. В воскресенье и понедельник, 22 и 23 июня, температуры вернутся к нормальным сезонным значениям - плюс 21 - 22 градуса.

На российских курортах в четверг порывы ветра местами будет достигать 15 - 20 метров метров в секунду, а в северных районах Русской равнины - до 20-25 метров и даже сильнее.

В Анапе снова пройдут ливни с грозами, за сутки здесь выпадет до половины месячного объема осадков. В четверг и пятницу на курорте похолодает до плюс 24 - 26 градусов, но с воскресенья воздух снова начнет прогреваться до 27 - 29 градусов тепла.