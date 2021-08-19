Прогноз погоды: москвичей предупредили о втором дне шторма

Четверг, 19 августа, станет вторым днем шторма в Москве, более того, ненастье, по расчетам метеорологов, дойдет из столицы до Причерноморья. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».
Накануне, 18 августа, метеостанция на ВДНХ зафиксировала 19 миллиметров осадков (25 процентов от месячной нормы) за час. По итогам четверга в городе выпадет примерно четверть августовской нормы осадков, считают в «Фобосе». Самые мощные дожди пройдут утром, день ожидается относительно сухим, но вечером снова начнутся ливни.
До субботы, 21 июня, в Москве будет на несколько градусов теплее нормы - около 23 - 25 выше ноля. В воскресенье и понедельник, 22 и 23 июня, температуры вернутся к нормальным сезонным значениям - плюс 21 - 22 градуса.
На российских курортах в четверг порывы ветра местами будет достигать 15 - 20 метров метров в секунду, а в северных районах Русской равнины - до 20-25 метров и даже сильнее.
В Анапе снова пройдут ливни с грозами, за сутки здесь выпадет до половины месячного объема осадков. В четверг и пятницу на курорте похолодает до плюс 24 - 26 градусов, но с воскресенья воздух снова начнет прогреваться до 27 - 29 градусов тепла.
Прогноз погоды Гидрометцентра ранее предупреждал, что в пятницу, 20 августа, в столицу может вернуться 30-градусная жара, но на выходных температуры упадут до 20–25 градусов выше ноля.