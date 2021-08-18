Вечером 18 августа в Москве ожидаются сильные грозы с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду, предупредили в столичном главке МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, в период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа, местами на территории города Москвы ожидается сильный дождь, сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 20–25 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей во время непогоды снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Также в МЧС рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!" – отметили в МЧС.

Столичный департамент торговли и услуг в связи с ожидаемой непогодой рекомендовал владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Также в ведомстве призвали закрыть зонты и укрепить все конструкции.