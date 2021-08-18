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Прогноз погоды: объявлены сроки похолодания в Москве

Елена Прошина
6 часов назад

Эксперт Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что прогноз погоды обещает столичному региону похолодание с четверга, 19 августа. Об этом сообщает РБК.

Прогноз погоды: объявлены сроки похолодания в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Поздняковой, пока на столицу влияет мощный антициклон, но во второй половине недели его сместит циклон. Из-за него температуры в городе упадут на шесть - восемь градусов.

В среду, 18 августа, прогноз погоды ожидает в Москве до плюс 28 - 30 градусов, но уже на следующий день - не жарче 22 - 24 градусов выше ноля.

Позднякова отметила, что температуры все равно будут превышать климатическую норму, но не шесть - семь градусов, как раньше, а на два - три. В Метеобюро считают, что к воскресенью, 22 апреля, в регионе станет еще холоднее.

Доктор наук, специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что настоящего, не летнего холода в Москве пока не ожидается.

По его данным, ближе к вечеру 18 августа в столице возможны сильные дожди, следующий день также будет дождливым, но в пятницу, 20 августа, начнет появляться солнце и воздух прогреется до плюс 26 градусов. К выходным, по данным Гидрометцентра, температуры снова упадут до 20–24 градусов выше ноля.

Гидрометцентр ранее выпустил предварительный прогноз погоды на сентябрь. Метеорологи ожидают, что первый осенний месяц в Москве пройдет при температурах в пределах нормы. Дневные температуры составят около плюс 15-20 градусов, а ночные будут достигать пяти - десяти градусов выше ноля.

Погода,Татьяна Позднякова,Москва,
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