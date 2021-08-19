До 42% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

За прошедшие сутки в столице выпал 21 мм осадков, в Подмосковье – 33 мм, что составляет 27% и 42% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он уточнил, что в четверг погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

В Москве воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, в Подмосковье – до плюс 21-26 градусов.