В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

До 42% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

За прошедшие сутки в столице выпал 21 мм осадков, в Подмосковье – 33 мм, что составляет 27% и 42% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

До 42% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что в четверг погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

В Москве воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, в Подмосковье – до плюс 21-26 градусов.

Вечером 18 августа на Москву и область обрушился ураган – сильный ливень со шквалистым ветром.

Погода,Новости Москвы,Новости регионов,Евгений Тишковец,РИАМО,Московская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители