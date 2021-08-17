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Прогноз погоды: России пообещали противоречивый сентябрь

Елена Прошина
7 часов назад

Эксперт Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что прогноз погоды обещает России противоречивый сентябрь: в некоторых регионах температуры превысят норму, но местами будет холоднее, чем бывает обычно. Об этом сообщает «Российская газета».

Прогноз погоды: России пообещали противоречивый сентябрь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прохладный сентябрь метеорологи прогнозируют в некоторых сибирских регионах: в Эвенкии, северной части Красноярского края и в восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа.

На российских курортах в этом сентябре будет теплее нормы, без дождей, а «бархатный сезон» затянется. Прогноз погоды предполагает, что дневные сентябрьские температуры на юге составят плюс 23-28 градусов.

Московский сентябрь, по расчетам Гидрометцентра, останется в пределах нормы. Днем в столице будет примерно 15-20 градусов выше ноля, по ночам - пять - десять градусов тепла. Возможны и периоды похолоданий, когда ночью будет не теплее плюс одного - шести градусов, а днем - пяти - десяти градусов выше ноля.

В Ленинградской и Псковской областях, а также под Новгородом в сентябре будет чуть холоднее, чем в Москве, - около плюс 9-15 градусов тепла.

В Воронежской, Тамбовской и соседних областях температуры достигнут 17-22 градусов тепла.

В погодном центре «Фобос» ранее рассказали, что во второй половине августа в Москве ожидается мощное арктическое вторжение, из-за которого температура упадет ниже 15 градусов (в среднем за сутки).

Погода,Людмила Паршина,Россия,
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