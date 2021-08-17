Прогноз погоды: России пообещали противоречивый сентябрь

Эксперт Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что прогноз погоды обещает России противоречивый сентябрь: в некоторых регионах температуры превысят норму, но местами будет холоднее, чем бывает обычно. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прохладный сентябрь метеорологи прогнозируют в некоторых сибирских регионах: в Эвенкии, северной части Красноярского края и в восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа.

На российских курортах в этом сентябре будет теплее нормы, без дождей, а «бархатный сезон» затянется. Прогноз погоды предполагает, что дневные сентябрьские температуры на юге составят плюс 23-28 градусов.

Московский сентябрь, по расчетам Гидрометцентра, останется в пределах нормы. Днем в столице будет примерно 15-20 градусов выше ноля, по ночам - пять - десять градусов тепла. Возможны и периоды похолоданий, когда ночью будет не теплее плюс одного - шести градусов, а днем - пяти - десяти градусов выше ноля.

В Ленинградской и Псковской областях, а также под Новгородом в сентябре будет чуть холоднее, чем в Москве, - около плюс 9-15 градусов тепла.

В Воронежской, Тамбовской и соседних областях температуры достигнут 17-22 градусов тепла.