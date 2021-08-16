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Прогноз погоды: аномальная жара задержится в России

Елена Прошина
2 часа назад

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает почти всем регионам России аномальные температуры до середины недели. Об этом сообщает РИА Новости.

С понедельника, 16 августа, по среду, 18 августа, вся Россия будет заштрихована красным на прогностических картах, отметил Вильфанд. Красный цвет означает, что будет теплее нормы.

В европейской части РФ самые ощутимые аномалии ожидаются на востоке, в Татарстане, Саратовской, Пензенской областях и Пермском крае, на Северном Кавказе, а также в Южном федеральном округе. В этих регионах температуры превысят норму на десять градусов.

В Поволжье первая половина недели пройдет при температурах выше плюс 25 градусов, а нижней Волге прогноз погоды обещает до 38-40 градусов жары.

В Якутии температурная аномалия составит около пяти-шести градусов (до 25-29 тепла). В южный районах Хабаровского края и во всей Амурской области будет теплее плюс 25 градусов.

В Москве тепло будет на протяжении всей недели, температуры превысят норму на несколько градусов (не более, чем на четыре). Днем в столице ожидается до плюс 25-28 градусов, во вторник и среду, 17 и 18 августа, - 29 градусов выше ноля. Вторая половина недели в городе будет немного прохладнее из-за облачности.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что московский сентябрь в 2021 году будет соответствовать температурным нормам. По предварительному прогнозу, дневные температуры в первой половине месяца составят от плюс 15 градусов до плюс 25 тепла.

Погода,Видео,Роман Вильфанд,Россия,
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