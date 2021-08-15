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В Геленджике из-за сильных ливней включили сирены и обесточили центр города

Lenta.ru
7 часов назад

В Геленджике включили сирены оповещения о возможном подтоплении из-за сильных ливней. Об этом сообщает ТАСС.

«В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность», — рассказали в администрации города.

Кроме того, было принято решение обесточить центр Геленджика.

Ранее сообщалось, что в Анапе и Темрюке за прошедшую ночь выпала годовая норма осадков. Более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений.

Погода,Видео,Геленджик,
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