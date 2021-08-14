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Вильфанд предсказал аномально теплый остаток лета

Lenta.ruиещё 9
17 часов назад

Вильфанд предсказал аномально теплый остаток лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лето в центральной части России не планирует сдавать позиции, в ближайшие дни температурный фон ожидается на 2-4 градуса выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской части страны на выходных, 14 и 15 августа, а также в первой половине следующей недели ожидается 24-26 градусов тепла, а в среду, 18 августа, столбики термометров могут подняться до 24-29 градусов тепла. При этом, синоптики прогнозируют хорошую погоду и отсутствие осадков.

Ночи в центре России, по словам Вильфанда, также будут оставаться теплыми в этот период — 11-14 градусов тепла.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся «небывалых дождях». Ненастную погоду прогнозируют уже в эти выходные, 14 и 15 августа, ливни, грозы и град ожидаются в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края. По словам Вильфанда, особенно опасной погода будет в Крыму: там выпадет более 50 мм осадков, а над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.

Погода,Крым наш,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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