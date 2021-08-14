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Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений

ТК «Звезда»иещё 5
14 минут назад

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что в июле этого года общемировая температура достигла рекордных значений за 142 года метеонаблюдений.

Июль стал самым жарким месяцем в мире с 1880 года
Фото: Konstantin Kokoshkin globallopressKonstantin Kokoshkin globallopress

В июле температура поверхности Земли и океана оказалась на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке.

В Северном полушарии, где располагается 67,3% суши, температура поверхности планеты превысила среднее значение на 1,54 градуса по Цельсию и превзошла рекорд от 2012 года.

По словам представителя NOAA Рика Спинрада, июль превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за последние десятилетия климат в РФ сильно изменился.

По его словам, характерные для каждого региона климатические показатели - средняя температура, количество осадков и их интенсивность со временем меняются.

Погода,В мире,Соединенные Штаты,
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