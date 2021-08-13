Мир призвали готовиться к новой климатической эпохе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о новой климатической эпохе. Специалист отметил, что процесс начнется после 2035 года.

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«Мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», – заявил синоптик.

По словам Евгения Тишковца, в ближайшие годы люди начнут приспосабливаться к изменениям климатических условий. Эти условия не окажут критического влияния на их жизнь, передает RT.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении аномальной погоды в большей части страны. Он отметил, что аномально высокая температура будет в Архангельской и Вологодской областях, республике Коми и Мурманской области. В ближайшие дни она повысится до плюс 29 градусов.