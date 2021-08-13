Мир призвали готовиться к новой климатической эпохе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о новой климатической эпохе. Специалист отметил, что процесс начнется после 2035 года.
«Мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», – заявил синоптик.
По словам Евгения Тишковца, в ближайшие годы люди начнут приспосабливаться к изменениям климатических условий. Эти условия не окажут критического влияния на их жизнь, передает RT.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении аномальной погоды в большей части страны. Он отметил, что аномально высокая температура будет в Архангельской и Вологодской областях, республике Коми и Мурманской области. В ближайшие дни она повысится до плюс 29 градусов.
Еще жарче будет в южных регионах европейской части страны. В Воронежской области столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 37 градусов. В Курской, Тамбовской и Белгородской областях ожидается плюс 35 градусов. Такая же погода установится в Ивановской и Рязанской областях. В Приволжье температура воздуха может достигнуть плюс 39 градусов.