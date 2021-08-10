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Москвичам предсказали «атмосферный фейерверк» предстоящей ночью

News.ruиещё 9
16 часов назад

В Москве ночью прогнозируют «атмосферный фейерверк» с грозами и зарницами. Особо заметны будут световые зигзаги к западу от столицы. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

В Москве ночью ожидается "фейерверк" с грозами и зарницами
Фото: black_panamera/instagram.comblack_panamera/instagram.com

Максимально интенсивным дождь в Москве будет около 21:00, а к середине ночи выпадет до 13 мм осадков, это 17% месячной нормы. В некоторых местах возможен град, отметил синоптик.

В Москве в темное время суток, которое наступит сегодня после 20:15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, что благоприятствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков. И с наступлением сумерек этот процесс только активизируется, — объяснил эксперт.

О погоде в Москве также рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она предположила неустойчивую погоду с колебаниями температуры.

Ливень и гроза уже бушевали в Москве и области 2 августа, тогда выпала четверть месячной нормы осадков. Из-за непогоды отменили более 30 авиаперелётов, ураган в Тверской области унёс жизни трёх человек.

Ранее «Фобос» спрогнозировал, когда в горящую Якутию придёт циклон. Сейчас леса в Якутии горят по причине аномальной погоды: на востоке региона продолжается жара и засуха, в понедельник фиксировались рекорды температуры выше +30 °C.

Погода,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,РИА Новости,Москва,
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