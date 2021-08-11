Выходные в Приморье снова будут жаркими

Уже в субботу, по данным синоптиков Примгидромета, в Приморском крае начнёт расти давление и дожди прекратятся. Погода будет ясная. В некоторых районах будет не выше +19, но на отдельных территориях столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

Солнечно и жарко будет в воскресенье, 15 августа. Температура может подняться выше +30 градусов.

Осадков не будет и во Владивостоке. Ночью около 16-19 тепла, а днём воздух прогреется до +26 градусов.

Ранее Примгидромет заявил о подтоплениях южного побережья Приморского края. Уровень моря поднялся до критических значений. Это продолжалось в среднем около шести часов. Пляжи в заливе Петра Великого затопило.