В Москве объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице во второй половине дня во вторник, 10 августа. В Москве с 15:00 до 23:00 ожидается гроза. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.

Фото: Мослента Мослента

Уточняется, что местами ожидается гроза с дождем. Также желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области. Предупреждение действует с 12:00 до 23:00 — в Подмосковье ожидается гроза с переменным дождем.