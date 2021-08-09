В Москве объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице во второй половине дня во вторник, 10 августа. В Москве с 15:00 до 23:00 ожидается гроза. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.
Уточняется, что местами ожидается гроза с дождем. Также желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области. Предупреждение действует с 12:00 до 23:00 — в Подмосковье ожидается гроза с переменным дождем.
Ранее москвичам пообещали «жарковатую погоду» с температурой до 27-30 градусов тепла, по области термометры будут показывать до 30 градусов. Самым жарким днем на этой неделе станет понедельник, когда температура достигнет 31 градуса тепла. Ближайшие ночи в столичном регионе будут по-летнему теплыми: температура составит 16-18 градусов тепла.