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В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом

ИА PenzaNewsиещё 5
9 августа 2021

Пенза, 9 августа – PenzaNews. 241 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 93 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 9 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом
Фото: ИА PenzaNewsИА PenzaNews

Всего в регионе подтверждено 58 тыс. 315 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 850.

Умерли 1 тыс. 793 человека. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 469 тыс. 910 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 160 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 769 тыс. 981 пациент, из них 14 тыс. 474 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 165 тыс. 650, за сутки зарегистрировано 769 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

Погода,ИА PenzaNews,Пензенская Область,Пенза,
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