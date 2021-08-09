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Погода в Сочи: Жителей Сочи предупредили о шквалистом ветре и смерчах

Lenta.ruиещё 12
5 часов назад

В Сочи на несколько дней объявили штормовое предупреждение. До 12 августа спасатели рекомендуют отказаться от отдыха у воды. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Жителей Сочи предупредили о шквалистом ветре и смерчах
Фото: ТАССТАСС

«По прогнозам метеорологов, в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Кроме того, на реках возможен подъем уровня воды сверх благоприятной отметки. Также в период действия штормового предупреждения возможны формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое.

Сильный дождь и шквалистый ветер начались в Сочи вечером 7 августа. Порывами ветра были повалены несколько деревьев. Позднее администрация города предупредила жителей и гостей о возможных наводнениях и селях. Изначально штормовое предупреждение было до 9 августа.

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