Погода в сентябре: синоптик дал прогноз по бабьему лету

«Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60%-м количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета», - написал Тишковец в Instagram.

Во второй половине сентября, по словам метеоролога, активизируется циклоническая деятельность, температура вернется в норму и постепенно начнет снижаться ниже нормы. Погода во второй половине первого осеннего месяца будет неустойчивой с волнами тепла и холода.

«Смена метеоусловий будет сопровождаться обильным ненастьем с сильными дождями – осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры, в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета», - добавил Тишковец.

Что касается ближайших перспектив, по прогнозам Евгения Тишковца, пятница, 6 августа, будет прохладной и ненастной, а предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут «лебединой песней» лета – температура воздуха будет прогреваться до 25-30 градусов тепла. Однако уже к концу недели московский регион попадет во власть арктических вихрей, и температура воздуха понизится до нормальных значений.