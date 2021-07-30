Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в субботу, 31 июля, погода в Москве будет «замечательной», а затем начнутся дожди. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

По данным «Метео», в пятницу, 30 июля, дожди закончатся примерно к шести-семи вечера. Суббота ожидается солнечной и с температурами до плюс 25-27 градусов.

«В воскресенье опять дождь, потому что у нас фронтальные разделы с запада периодически, с перерывом в сутки накатывают и поэтому такая чересполосица идет погодная: один день без дождя, один день с дождем», - объяснил Шувалов.

По его словам, идущие на северо-запад циклоны заметно повлияют на погоду: начало августа окажется дождливее июля. Метеорологи ожидают, что все первые пять дней месяца будут дождливыми.

Шувалов добавил, что на черноморских курортах страны - и в Сочи, и в Крыму - погода будет лучше. В ближайшие четыре-пять дней там обойдется без дождей. Температуры воздуха достигнут плюс 27-29 градусов, воды – 24-26 градусов тепла.