Дождь и гроза прогнозируются в столичном регионе 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 8.30 до 21.00 пятницы в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуется избегать резких маневров и не парковаться под деревьями, пешеходам — обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что на грядущих выходных температура в Подмосковье и столице будет превышать норму на 2-3°C, а 3 августа температура воздуха понизится до нормы.

В предстоящие 5 дней в регионе ожидаются небольшие и умеренные дожди, но прогнозируется и солнечная погода. Временами порывы ветра будут усиливаться до 17 м/с.