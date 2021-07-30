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МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве 30 июля

Газета.Ru
27 минут назад

Дождь и гроза прогнозируются в столичном регионе 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 8.30 до 21.00 пятницы в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — отметили в пресс-службе.

Водителям рекомендуется избегать резких маневров и не парковаться под деревьями, пешеходам — обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что на грядущих выходных температура в Подмосковье и столице будет превышать норму на 2-3°C, а 3 августа температура воздуха понизится до нормы.

В предстоящие 5 дней в регионе ожидаются небольшие и умеренные дожди, но прогнозируется и солнечная погода. Временами порывы ветра будут усиливаться до 17 м/с.

30 июля ночью местами пройдет небольшой дождь, может образоваться туман. В Москве будет 16-18 градусов, в центре – 19-21 градус, по области – 13-18 градусов. Днем временами пройдет дождь. В столице будет 23-25 градусов, в Подмосковье – 22-27 градусов.

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