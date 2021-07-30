Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что очень жаркая погода в начале недели вернётся в регионы Поволжья и Черноземья, сообщает РИА Новости.

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В начале следующей недели опять будет изменение циркуляции, и температура будет выше нормы на 2–4 градуса. Наиболее высокая температура будет в центрально-чернозёмных областях и в Поволжье, температура на 4–6 градусов выше нормы. Максимальные температуры — от 31 до 37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов, — пояснил учёный.

По его словам, похожая ситуация будет наблюдаться в Татарстане.

Сейчас температура 21–25 градусов, а будет, если говорить о Татарстане, Башкортостане, Саратовской области, плюс 32–35 градусов. Заметное повышение, — отметил Вильфанд.

Ещё одним регионом с аномальной жарой станет Крым. Там среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов. В Симферополе — 32–36 градусов, ночные температуры будут доходить до 20-градусной отметки.

В Севастополе будет 30 градусов, а ночные — 21–23 градуса. Это обычная ситуация для приморских городов, — пояснил синоптик.