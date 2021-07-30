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Россиян предупредили об аномальной жаре в ряде регионов

News.ruиещё 19
3 часа назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что очень жаркая погода в начале недели вернётся в регионы Поволжья и Черноземья, сообщает РИА Новости.

Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В начале следующей недели опять будет изменение циркуляции, и температура будет выше нормы на 2–4 градуса. Наиболее высокая температура будет в центрально-чернозёмных областях и в Поволжье, температура на 4–6 градусов выше нормы. Максимальные температуры — от 31 до 37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов, — пояснил учёный.

По его словам, похожая ситуация будет наблюдаться в Татарстане.

Сейчас температура 21–25 градусов, а будет, если говорить о Татарстане, Башкортостане, Саратовской области, плюс 32–35 градусов. Заметное повышение, — отметил Вильфанд.

Ещё одним регионом с аномальной жарой станет Крым. Там среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов. В Симферополе — 32–36 градусов, ночные температуры будут доходить до 20-градусной отметки.

В Севастополе будет 30 градусов, а ночные — 21–23 градуса. Это обычная ситуация для приморских городов, — пояснил синоптик.

Ранее стало известно, что Землю ожидают новые рекорды высокой температуры и сменяться они будут быстрее. Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на научный журнал Nature Climate Change. Учёные утверждают, что сейчас недооценено, как изменение климата влияет на максимальные показатели температуры. Они заявляют, что выбросы парниковых газов провоцируют сильное повышение температуры.

Погода,Общество,РИА Новости,Астраханская Область,
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