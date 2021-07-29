Прогноз погоды: в Москве будет вдоволь тепла и дожди

Во второй половине недели в Подмосковье и столице будет жарко, но кратковременные дожди сделают погоду более комфортной. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

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Днем в четверг, 29 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 24 - 26 градусов, в области ожидается от плюс 23 до 28 градусов тепла.

В пятницу, 30 июля, в столичный регион придет новый фронтальный раздел, который обеспечит дождевые облака, но без похолодания. Ночные температуры составят плюс 13 - 18 градусов, днем ожидается 23 - 28 выше ноля.

В последний день месяца солнце вернется в столичный регион. После ночной прохлады (около плюс 13 - 18 градусов) будет до 24 - 29 градусов тепла. Это примерно на три градуса выше нормы.

1 августа, в воскресенье, скандинавский циклон снова принесет в область и Москву дожди и грозы. Ночные температуры опустятся до 13 - 18 градусов выше ноля, но днем потеплеет до плюс 23 - 28 градусов.

Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в августе прогноз погоды допускает серию «очень жарких» дней.