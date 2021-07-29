В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Прогноз погоды: в Москве будет вдоволь тепла и дожди

Елена Прошина
3 часа назад

Во второй половине недели в Подмосковье и столице будет жарко, но кратковременные дожди сделают погоду более комфортной. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

Прогноз погоды: в Москве будет вдоволь тепла и дожди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в четверг, 29 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 24 - 26 градусов, в области ожидается от плюс 23 до 28 градусов тепла.

В пятницу, 30 июля, в столичный регион придет новый фронтальный раздел, который обеспечит дождевые облака, но без похолодания. Ночные температуры составят плюс 13 - 18 градусов, днем ожидается 23 - 28 выше ноля.

В последний день месяца солнце вернется в столичный регион. После ночной прохлады (около плюс 13 - 18 градусов) будет до 24 - 29 градусов тепла. Это примерно на три градуса выше нормы.

1 августа, в воскресенье, скандинавский циклон снова принесет в область и Москву дожди и грозы. Ночные температуры опустятся до 13 - 18 градусов выше ноля, но днем потеплеет до плюс 23 - 28 градусов.

Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в августе прогноз погоды допускает серию «очень жарких» дней.

Самыми теплыми днями недели, по его данным, станут 31 июля и 1 августа, но на них жара не закончиться. Ученый отметил, что в середине августа воздух может прогреться до плюс 30 градусов, поэтому провожать лето пока рано.

Погода,Роман Вильфанд,Московская Область,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители