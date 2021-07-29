В четверг 29 июля на севере Магаданской области выпал снег, сообщают очевидцы в соцсетях. Как сообщает "Интерфакс", местные метеорологические службы уточнили, что в некоторых районах области ожидаются заморозки до минус 4 градусов.

"Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем", - заявили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в ночь на четверг снег выпал и на Чукотке, следует из данных окружного Гидрометцентра. На арктическом побережье Чукотского автономного округа температура ниже нуля.