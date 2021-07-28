Прогноз погоды: «европеец» испортит погоду в России

После черноморского вихря в российские регионы придет вихрь из Европы, который испортит погоду в Москве и на севере Русской равнины. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

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Европейские вихрь уже спровоцировал штормы в Бельгии, Швейцарии и Австрии, а в Италии из-за нового циклона выпал град размером с теннисный мяч (сотни машин были повреждены).

В Москву вихрь доберется в среду, 28 июля. Уже после полудня погода в столице начнет портиться, но самые сильные ливни начнутся вечером. За день в городе выпадет около 14 миллиметров осадков. Это немало, но гораздо меньше, чем было в Италии или Бельгии.

После этого до конца недели в столице будут периодически идти грозовые дожди. Несмотря на облачную погоду, город будет прогреваться до 27 - 29 градусов выше ноля.

После Москвы погода начнет портиться в северных районах Европейской России, там ожидаются ливни с грозами, а температуры упадут до плюс 15 - 20 градусов. Южные регионы вихрь не затронет. На Кубани в последние дни июля температуры превысят плюс 35 градусов.

В некоторых районах Сочи 28 июля будут дожди и шторм, но уже в четверг, 29 июля, погода станет солнечной, а в воскресенье воздух прогреется до 30 - 31 градуса тепла.