На Сочи в третий раз за сезон обрушатся мощные ливни

В Сочи прогнозируются затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. Об этом РИА Новости рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Как гласят прогнозы синоптиков, 27 июля в Сочи за 12 часов выпадет 40-50 миллиметров осадков. Одновременно с постоянным дождем ожидается еще и ливневый. Вильфанд пояснил, что из-за такой ситуации может возникнуть подъем уровня воды в реках.

По словам синоптика, причина большого скопления воздушных масс - теплое море. Воздух идет вверх и сталкивается с горами, в результате чего формируются крупные дождевые облака.

Вильфанд отметил, что при таком темпе осадков мгновенно выпадающая вода сразу оказывается в русле рек, поэтому на реках области и возможен подъем уровня воды, иногда до неблагоприятных значений, также увеличиваются риски схода селевых потоков.