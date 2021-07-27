На Сочи в третий раз за сезон обрушатся мощные ливни

В Сочи прогнозируются затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. Об этом РИА Новости рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как гласят прогнозы синоптиков, 27 июля в Сочи за 12 часов выпадет 40-50 миллиметров осадков. Одновременно с постоянным дождем ожидается еще и ливневый. Вильфанд пояснил, что из-за такой ситуации может возникнуть подъем уровня воды в реках.
По словам синоптика, причина большого скопления воздушных масс - теплое море. Воздух идет вверх и сталкивается с горами, в результате чего формируются крупные дождевые облака.
Вильфанд отметил, что при таком темпе осадков мгновенно выпадающая вода сразу оказывается в русле рек, поэтому на реках области и возможен подъем уровня воды, иногда до неблагоприятных значений, также увеличиваются риски схода селевых потоков.
Эксперт также добавил, что любые опасные процессы в атмосфере вызываются интенсивным передвижением воздушных масс, и на юге Краснодарского края эти условия могут быть созданы из-за сочетания трех факторов. Он уточнил, что над Черным морем в летние месяцы образуется ложбина низкого давления, это становится причиной создания в атмосфере вертикальных потоков, помимо этого, с запада следуют воздушные массы и "утыкаются в горы", что также способствует усилению циркуляции воздушных потоков в воздухе. Когда к названным двум факторам добавляется появление фронтального раздела, то выпадает большой объем осадков и ливней, пояснил Вильфанд.