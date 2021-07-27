В Италии выпал град размером с яблоко

Итальянский регион Эмилия-Романья подвергся неожиданному удару стихии - ураганный ветер, мощнейшие ливни и град необычайно крупного размера. Как передают местные издания, власти вынуждены были перекрыть автомобильную трассу A1 из-за падающих с неба "ледяных булыжников". В частности, на три часа был закрыт участок дороги между Пармой и Фьоренцуолой в направлении Милана.

На фотографиях из социальных сетей, опубликованных очевидцами, можно увидеть, что отдельные градины достигают размера яблока, почти перекрывая собой ладонь взрослого человека. Оказавшиеся на этом участке трассы автовладельцы, увы, в большинстве случаев не смогли продолжить свой путь. Град разбил лобовые и задние стекла авто и оставил заметные вмятины на всех металлических поверхностях автомобилей.