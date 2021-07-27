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В Италии выпал град размером с яблоко

Российская Газетаиещё 1
8 часов назад

Итальянский регион Эмилия-Романья подвергся неожиданному удару стихии - ураганный ветер, мощнейшие ливни и град необычайно крупного размера. Как передают местные издания, власти вынуждены были перекрыть автомобильную трассу A1 из-за падающих с неба "ледяных булыжников". В частности, на три часа был закрыт участок дороги между Пармой и Фьоренцуолой в направлении Милана.

На фотографиях из социальных сетей, опубликованных очевидцами, можно увидеть, что отдельные градины достигают размера яблока, почти перекрывая собой ладонь взрослого человека. Оказавшиеся на этом участке трассы автовладельцы, увы, в большинстве случаев не смогли продолжить свой путь. Град разбил лобовые и задние стекла авто и оставил заметные вмятины на всех металлических поверхностях автомобилей.

Спасательные службы сообщают, что получили уже несколько сотен обращений от граждан. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести из-за дерева, упавшего на припаркованный у обочины дороги фургон. Пожилой мужчина в Вильяротта-ди-Луцзара получил сильные ушибы из-за выбитого ветром окна. Двое человек были госпитализированы после обрушения черепицы с крыш домов.

Погода,Италия,Милан,
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