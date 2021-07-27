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Прогноз погоды: в России пройдут «приятные» дожди

Елена Прошина
1 час назад

Ученый-метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает центру Европейской России теплые дни и «приятные» осадки.

Прогноз погоды: в России пройдут «приятные» дожди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Вильфанда, на этой неделе регион будет охвачен волной теплой погоды, и этот период будет длительным. Ближайшие дни ожидаются не жаркими и с «очень приятно воспринимающимися» осадками.

Во вторник и среду, 27 и 28 июля, из-за антициклона температуры достигнут 27-29 градусов тепла, это выше нормы на два-три градуса. Но с 28 июля в Москве, Подмосковье и соседних регионах начнутся дожди.

Самые сильные дожди пройдут во второй половине дня в среду и в четверг, 29 июля. В это же время начнет падать атмосферное давление, погода станет облачной с прояснениями и несильными дождями.

Прогноз погоды Гидрометцентра ранее пообещал Европейской России «разноплановый» август. По расчетам метеорологов, средняя температура августа окажется выше нормы, но аномальная жара будет сменяться прохладой.

В Гидрометцентре рассчитывают, что июльского зноя в августе не будет.

Метеорологи отметили, что в июне и июле 2021 года было 15 очень жарких дней, это лето не смогло побить рекорд 2010-го (тогда их было в три раза больше).

Погода,Роман Вильфанд,Россия,
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